Kindlustus vähem kui üks euro kuus korteri kohta – miks ei kaitse paljud siiani kortermaju?

Vastutuskindlustuseta tänapäeval ei saa

Vastutuskindlustus hõlmab ehitise omaniku vastutust hoone ja selle juurde kuuluva maatüki ohutuse eest ning aitab ühistul maksta hüvitist kannatanule. Tootejuhi sõnul leiavad aset erinevad kahjud. Palju on juhtunud tormidega ja talvisel ajal on langenud jääpurikaid või lund hoonete katustelt, mis on kahjustanud kolmandate isikute tervist või vara. Seintelt on varisenud krohv või lahti tulnud vihmaveetorud on tekitanud kahjusid. Vastutuskindlustuse puhul on hea teada, et see kaitseb ka kõigi korteriomanike vara, olgu siis tegemist mõne elaniku korterisse ulatuvate kahjudega, näiteks üldised veekahjud, või tormiga puudelt kukkunud oksad, mis tema autole kukkudes seda lõhkusid.