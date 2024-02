Saksa kaitsetööstusettevõtte Rheinmetall juht: Euroopa vajab sõjaks täielikult valmistumiseks 10 aastat

Papperger ütles seda Saksamaa liidukantsleri Olaf Scholzi külaskäigu ajal nurgakivi panemisele ühele suuremale uuele relvatehasele Alam-Saksi liidumaal. Kohal olid ka Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius ja Taani peaminister Mette Frederiksen.

Rheinmetall on teatanud, et investeerib uude tehasesse üle 300 miljoni dollari ja see peaks hakkama tootma 200 000 suurtükimürsku aastas.

Papperger ütles, et läheb vaja palju aega, et valmistuda „agressori vastu, kes tahab NATO vastu võidelda“.

„Meil on kõik hästi kolme-nelja aastaga, aga et olla tõeliselt valmis, vajame me kümme aastat,“ ütles Papperger.

„Me peame Euroopas tootma 1,5 miljonit ühikut [laskemoona],“ lisas Papperger, kelle sõnul on suur hulk Euroopa laskemoonast Ukrainasse saadetud, mistõttu on varud ära kulutatud. „Nii kaua, kui meil on sõda, peame me aitama Ukrainat, aga hiljem vajame me vähemalt viit aastat ja kümmet aastat, et päriselt laod täita.“

Scholz keeldus ütlemast, kas ta on mures USA endise presidendi Donald Trumpi sõnade pärast, et ta õhutaks Venemaad ründama neid NATO riike, kes oma osa ei maksa. Scholz ütles, et on absoluutselt kindel, et NATO on USA, Kanada ja Euroopa riikide jaoks väga tähtis.

„Me jääme sellele kindlaks, Ühendriikide president jääb sellele kindlaks ja ma olen kindel, et Ameerika rahvas teeb seda samuti,“ ütles Scholz.

Scholz märkis, et Venemaa president Vladimir Putin on näidanud imperialistlikke ambitsioone ja lisas: „Kui tahad rahu, pead edukalt heidutama võimalikke agressoreid.“

BBC küsis Frederikseni käest, kas ta arvab, et Euroopa peab olema valmis üksi end kaitsma, kui USA toetusest loobub. Frederiksen vastas, et Euroopa peab olema valmis niikuinii, mille tõestuseks on üha agressiivsem Venemaa.