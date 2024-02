Välisminister Tsahkna välispoliitika aastakõnes: keegi ei taha elada maailmas, kus möllavad putinid

Tsahkna tõdes, et nii nagu ukrainlased on agressioonile meelekindlalt vastu astunud, on Eesti omakorda Ukrainat meelekindlalt toetanud ning nii jätkub see kuni Ukraina võiduni. „Ukraina riik peab säilima oma territoriaalses terviklikkuses. Jõud ei saa olla see, mille abil riigi piire muudetakse ja suveräänsus jalge alla tallatakse, ei nüüd ega ka tulevikus, ei Ukrainas ega kusagil mujal,“ sõnas minister. „Agressioon ei tohi õnnestuda, ei tohi muutuda aktsepteeritavaks uueks reaalsuseks. Vastasel korral muutub maailm jõu, ülbuse, kalkuse, autoritaarsuse pärusmaaks.“

Jõupoliitikale lõpu tegemiseks on võtmetähtsusega karistada kuritegude toimepanijaid ja agressiooni läbiviijaid. „Keegi ei taha elada maailmas, kus möllavad putinid, kes lapsi röövivad ja orvustavad, oma naaberrahvaid tühistada püüavad või tuumajaamu mineerivad,“ sõnas minister. „Kui sellised kurjategijad kohase karistuseta pääsevad, siis julgustab see vaid tulevasi agressoreid. Kuritegude toimepanijad peavad saama karistatud, nende üle tuleb kohut mõista. Kõige õigem viis agressioonikuriteo menetlemiseks on luua ÜRO Peaassamblee soovitusel rahvusvaheline eritribunal. Ükski positsioon maailmas ei tohi anda selle vastu immuniteeti.“

Minister meenutas kõnes, et Venemaal on rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus Ukraina vastu tekitatud kahju hüvitada. „Nii kaua, kui Venemaa pole seda teinud, peame leidma viisi, kuidas võtta kasutusele Venemaa ja Vene kodanike külmutatud või tõkestatud varad,“ ütles Tsahkna. „Siingi on Eesti suunanäitaja, käivitaja ja inspireerija. Eesti valitsus on välja töötanud seaduseelnõu, mis võimaldab külmutatud ja tõkestatud varade kasutuselevõtu.“

Euroopa julgeolekuarhitektuurist rääkides sõnas Tsahkna, et selle alussammasteks peavad ka tulevikus olema Euroopa Liit ja NATO, kuhu kuulub ka Ukraina.