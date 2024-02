Venemaa siseministeerium kuulutas Kaja Kallase tagaotsitavaks. Kreml: põhjus on ajaloolise mälu teotamine

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ütles tänasel pressikonverentsil ajakirjanikele, et Venemaa siseministeerium kuulutas Kallase ja teised kõrgetasemelised ametnikud tagaotsitavaks, sest nad on vastutavad otsuste eest, mis on sisuliselt ajaloolise mälu teotamine, ja vaenuliku tegevuse eest Venemaa suhtes, vahendab Interfax.

