EL liikus edasi külmutatud Vene varade tekitatava tulu kasutamiseks Ukraina heaks

Ülemkogu otsustas, et väärtpaberite keskdepositooriumid nagu Belgia Euroclear, kus on enam kui ühe miljoni euro väärtuses Venemaa keskpanga varasid, peavad kogu nende tekitatava tulu kõrvale panema ja seda eraldi hoidma. Enamikku Venemaa külmutatud varadest Euroopa Liidus säilitava Eurocleari teatel on seda tulu üle nelja miljardi euro aastas.