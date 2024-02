Kiievi instituut: Venemaa kasutas Ukrainas esimest korda uut hüperhelikiirusega raketti

„Esialgse informatsiooni järgi on meil tõesti raketi 3M22 Tsirkon kasutamise fakt. Sellest annavad tunnistust markeering tükkidel, sõlmede ja detailide tuvastamine ning vastavat tüüpi relva eripärad,“ teatas Ruvin Telegramis.

Ruvini sõnul on leitud elemendid iseloomulikud just Tsirkonile. Neid ei kasutata teistes Vene rakettides. Tsirkoni sõlmedel on näiteks markeeringud 3L22, 3V22 jne.