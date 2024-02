Trump palub ülemkohtul peatada otsus, et tal puudub puutumatus 2020. valimisasjas

Ta väitis oma valimistesse sekkumise kohtuasjas, et teda ei saa kohtu alla anda presidendina sooritatud tegude eest.

Kolm madalama astme kohtunikku ei olnud sellega nõus, otsustades, et teda võib vastutusele võtta nagu iga teist kodanikku.

Trumpi advokaadid ütlesid, et teda ei tohiks valimiskampaania ajal kohtusse anda, vahendab BBC .

Columbia ringkonna apellatsioonikohus leidis aga, et ei pretsedent, ajalugu ega põhiseaduse sisu või struktuur toeta Trumpi väidet, nagu tal oleks presidendina toime pandud tegude eest kriminaalvastutusest puutumatus.

Ülemkohus otsustab nüüd, kas lükkab otsuse edasi, et endine president Trump saaks edasi kaevata.

Taotluse rahuldamine viiks pika viivituseni kriminaalasja menetlemisel, milles väidetakse, et Trump kavandas 2020. aasta valimiste ebaseaduslikku nurjamist, võimalik, et alles pärast novembri valimisi.

New Yorgis asuv kaasus on seotud täiskasvanute filmistaarile Stormy Danielsile tehtud makse väidetava varjamisega. Ta on tunnistanud end kõigis kohtuasjades süüdimatuks.