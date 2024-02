Politsei: jäävihm on kaasa toonud ootamatu libeduse, palun olge liikluses ettevaatlikud

Keskkonnagentuur on edastanud tänaseks õhtuks, eelolevaks ööks ja homseks jäävihma ja lumesaju hoiatuse, mistõttu on teeolud kohati väga keerulised. Hoiatuse on saanud mitmed maakonnad üle Eesti - Põlva-, Võru, Viljandi-, Pärnu ja ka Saare maakond.