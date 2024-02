Transpordiamet kehtestas Võru- ja Põlvamaal rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi

Keskkonnaagentuuri andmetel on täna sadanud Lõuna-Eestis lund, lörtsi ja jäävihma, mis on muutnud sealsed põhi- ja tugimaanteed väga libedaks ning kõrvalmaanteed raskesti läbitavaks. Põhja- ja Kesk-Eesti suuremad maanteed on transpordiameti andmetel praegu peamiselt soolaniisked ja sõidutingimused on seal rahuldavad.