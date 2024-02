President Karis kohtumisel Euroopa Parlamendi presidendiga: seisame kõik selle eest, et Euroopa Parlamendi valimistest osavõtt oleks võimalikult laiapõhjaline

„Euroopa Parlamendi valimistega annavad eurooplased suuna poliitikate valikutele Euroopa Liidus. Väga oluline on tagada, et eelseisvatel valimistel lööks kaasa nii vanad kui noored, et käsitletavad teemad puudutaksid nii Eesti kui Euroopa tulevikku,“ ütles president Alar Karis kohtumisel Euroopa Parlamendi presidendi Roberta Metsolaga.