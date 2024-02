Euroopa Parlamendi president riigikogus: Euroopa on tugevam kui kunagi varem

Metsola sõnul ei ole Euroopas suuri ega väikeseid jõude ning Eesti tõestab seda kõige paremini. „Vaatamata oma julgeolekumuredele ei ole siin kunagi Venemaa-suunalisi hoiatusi lahjendatud. Vaatamata sellele, et jagatakse 300 kilomeetri pikkust piiri agressoriga ja endise okupatsioonivõimuga, võeti vastu kiired ja julged otsused, et end lahti siduda Venemaa energiast. [Eesti on] riik, mis on järjekindlalt, ja lubage mul öelda, et imetlusväärselt panustanud Ukraina heaks, rahaliselt ja kaitstes meie väärtusi ning strateegilisi prioriteete,“ ütles Metsola ning lisas, et vaid kaks nädalat pärast Putini jõhkrat sissetungi Ukrainasse tegi Eesti peaminister Euroopa Parlamendis pöördumise, et visandada meie esimesi samme ühtse Euroopa tiimina reaktsioonina Venemaa sissetungile. „Sest Eesti teab, mis on kaalul.“

Metsola sõnul peab Euroopa strateegilise autonoomia arutelu liikuma teoreetiliselt tasandilt praktilisele. „See kehtib meie konkurentsivõime kohta, energiavarustuse, kaubanduse ja loomulikult ka kaitse kohta. Euroopa peab suurendama oma võimekusi ning looma uue julgeoleku- ja kaitseraamistiku, mis täiendab, mitte ei konkureeri NATOga. Eesti ettepanekud Euroopa kaitsetööstuse tugevdamiseks on olulised. Me ei saa enam kauem oodata,“ rääkis ta.

Metsola kinnitas, et Euroopa Parlamendi poliitiline, majanduslik, sõjaline, rahaline, humanitaar- ja diplomaatiline toetus Ukrainale on olnud vankumatu ja jääb vankumatuks ka edaspidi. „Me mõistame jätkuvalt hukka Venemaa agressiooni ja kehtestame karmid sanktsioonid, et takistada Venemaa sõjamasina rahastamist. Neid tuleb rakendada täielikult ja kõik lüngad tuleb kõrvaldada. Me nõuame jätkuvalt, et Venemaa varasid kasutataks Ukraina ülesehitamiseks. Me jätkame sõjakuritegude toimepanijate vastutusele võtmist ja me teeme endiselt kõik, mida vähegi suudame, selleks et aidata Ukrainat Euroopaga lõimumise protsessis,“ ütles ta ja lisas, et Ukraina julgeolek on ka Euroopa julgeolek ja Ukraina koht on Euroopa Liidus.