VIDEO | Segadust kui palju: Keskerakonna minifraktsioon on riigikogus endiselt juhita. Komisjonides toimuv kütab kirgi

Riigikogus on Keskerakonna fraktsioonis praeguseks kõigest kuus liiget. Neist kaks on fraktsiooni aseesimehed, aga ametlikku uut juhti pole. Sealtpoolt öeldakse, et aega on. Keskerakond tahab kohta sotsiaalkomisjonis, aga praegu pole miski veel kindel.