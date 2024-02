Kreml: loodame, et uus president hakkab Soome-Vene suhetesse tasakaalustatumalt suhtuma, kui saab kogu informatsiooni

„Traditsiooniliselt ütleme me loomulikult, et see on Soome rahva valik, nende suveräänne õigus, nende suveräänne asi, mistõttu saame me ainult soomlaste valikut austada,“ lausus Peskov ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Iga kord väljendame me tavaliselt lootust, et uus riigipea saab olema meie kahepoolsete suhete arengu pooldaja. Kahjuks seda osa standardfraasist me antud juhul kasutada ei saa varem välja öeldud seisukoha tõttu isegi igasuguse dialoogi ja seda enam meie kahepoolsete suhete arendamise välistamise kohta,“ jätkas Peskov.

Peskovi sõnul leitakse Kremlis, et pikk periood, kui Venemaa ja Soome suhted olid partnerlikult arenenud ning neil oli vastastikku kasulik iseloom kahe riigi majanduste ja rahvaste jaoks, „oli parem kui see, mis on kujunenud kahepoolsetes suhetes mitte meie süül, vaid Soome võimude algatusel“.

„Sellest hoolimata säilitame lootust, et uus riigipea hakkab ikkagi Vene-Soome suhete teemasse tasakaalustatumalt suhtuma, kui tal on võimalus saada juba täielik informatsioon,“ lisas Peskov.