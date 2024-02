Eesti suursaadik Soomes kiidab valitud presidenti: „Palju on neid riigipäid, kes on triatloni lõpetanud?“

„Soome saab väga kogenud välispoliitika asjatundja. Ma ei oska presidendile ette kujutada paremat tausta ja ajalugu,“ lausus Sakkov ja lisas, et Stubb on varem olnud muuhulgas nii välisminister, peaminister, Euroopa Parlamendi liige, euroasjade minister, rahandusminister, Euroopa investeerimispanga asepresident ning ülikooliprofessor. „Ta on läbi ja lõhki välispoliitika inimene.“