VIDEO ja FOTOD | Kaja Kallas euroliberaalide juhtkandidaadiks hakkamise ettepanekust: see on suur au, aga ma veel pole otsustanud

Metsola sõnas alustuseks, et protsess on väga varajases faasis ning fraktsioonid arutlevad isekeskis kandidaatide üle. „Peaminister on teinud hämmastavat tööd ja võib minu toetusele kindel olla,“ tunnustas ta samas Kallast.

Kallas lausus, et liberaalide huvi on suur au mitte talle, vaid tervele Eestile. Peaminister kinnitas, et liberaalid on tema poole pöördunud ettepanekuga nende kampaaniasse energiat süstida. „Ma pole veel otsustanud, kas seda ette võtta, kuna olen Eesti peaminister,“ nentis Kallas. „Kui ma liberaale toetan, siis selleks, et neid toetada, mitte olla nende tõsiseltvõetav presidendikandidaat,“ lisas ta.