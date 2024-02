VIDEO | Riigikogu kihab: Tõnis Möldri juhtum on kummaline. Mölder ise raiub, et tegeles pidevalt jahindusvaldkonnaga

„Kummaline, mitte ei saa aru, miks ta nii tegi (tahtis altkäemaksu võtta – toim). Kui tegi,“ poetas üks saadik riigikogu koridoris. Juhtunu tundub kaasrahvasaadikutele veider ja viidatakse, et on palju lahtisi otsi ja on tekkinud palju küsimusi. Näiteks see, et võimalik altkäemaksusumma ei tundu olevat hiiglaslik (kogutoetus jahiseltsile oli 25 000 eurot – toim), seega miks oli Mölder valmis kõigega riskima?