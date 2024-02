Poliitikaekspert Andreas Kaju ütles Delfile, et Trump on juba 40 aastat rääkinud oma uskumusest, et NATO on liit, kus arvestatav osa liikmetest on tasuta kaasasõitjad, kes enda kaitsmise eest arvet ei tasu ja jätavad kõik USA õlgadele. Selles väljendub Kaju sõnul Trumpi üldine skepsis alaliste liitude vastu, näiteks ka vabakaubanduse vastu.