Orbáni sõnul peaks Ukrainast saama puhvertsoon lääne ja Venemaa vahel

„Kas see meile meeldib või mitte, kas see ukrainlastele meeldib või mitte, asub Ukraina maailmakaardil seal, kus ta asub. Nende jaoks on parim väljavaade saada puhvertsooniks Venemaa ja lääne vahel, loomulikult koos julgeolekugarantiidega. Kui seda ei juhtu, kaotab Ukraina oma territooriumi. Venelased häviavad Ukraina üha uuesti ja üha uuesti. Venemaa ei lepi kunagi sellise EL-i ja NATO liikmega nagu Ukraina oma ukselävel. Mitte kunagi,“ lausus Orbán.