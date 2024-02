Politsei pidas nädala jooksul kinni mitu narkokuritegudes kahtlustatavat. Nendest kaks on alaealised

„Pidasime noormehe kinni vahetult peale seda kui ta oli pakiautomaadist postipaki välja võtnud,“ ütleb Saarnak. „Märkimist väärib ka see üsna tavatu asjaolu, et väljavõetud pakki transportis noormees temaga kaasas olnud lapsevankri all asuvas korvis. Võib-olla lootis noormees, et sellisest kohast ei osata narkootikume otsida.“ Saarnak lisab, et politseil on alust arvata, et umbes 130 grammi kaaluv postipakk sisaldab suures koguses erinevaid narkootilisi aineid, seejuures amfetamiini ning kanepit, kuid leitud aine täpne koostis selgitatakse ekspertiisiga.