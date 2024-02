Vana eterniitkatuse värvimine? Katuse saab taas ilusaks

Eterniitkatused on jätkuvalt levinud

Kuigi eterniidi populaarsuse tippaeg jääb eelmisse sajandisse, võib eterniitkatusega maju kohata paljudes erinevates Eestimaa paikades.

„Kõige rohkem on jätkuvalt kasutusel 1980ndatel paigaldatud eterniitkatused. Kui eterniit on läinud tumedaks, kuid on ehituslikus mõttes heas korras, pole mingit põhjust seda mõne muu katusekatte vastu vahetada, vaid pigem mõelda selle ülevärvimisele,“ ütleb Katusehooldus.ee müügijuht Rene Sieberk.

„Eterniidi kasuks räägib see, et eterniit on vaiksem kui plekk ja kergem kui kivi. See tähendab, et katuse konstruktsioon ei pea olema nii tugev kui näiteks kivikatuste puhul,“ selgitab ta.

Katuste värvimine on hea viis, kuidas katusele ja majale värske ilme anda

Määrdunud ja pleekinud katusega maja ei näe esinduslik välja. Katuste värvimine võimaldab aga suhteliselt kiirelt hoonete väljanägemist parandada.

Sageli annab katuse värvimine nii suure efekti, et 50 meetri kauguselt ei ole aru saada, kas katus on üle värvitud või on paigaldatud uus.

50+ aastat vana eterniitkatuse värvimine sõltub katuse seisukorrast

1960.–70ndatel aastatel paigaldatud eterniitkatuste taastamine sõltub Sieberki sõnul katuse seisukorrast. Oma 15-aastase kogemuse najal suudab ta katust lähemalt uurides kohe ära öelda, kas vana eterniitkatuse ülevärvimine on mõttekas või mitte.

„Kui on näha, et katuse konstruktsioon on nõrk või vanad eterniidiplaadid on killustunud, siis ütlemegi majaomanikule otse, et seda katust ei ole mõtet taastada,“ selgitab Katusehooldus.ee müügijuht Rene Sieberk, lisades, et nemad kliendiga ei keeruta, vaid ütlevad otse ja ausalt, kuidas katusega lood on.

Enne värvimist on vaja katus esmalt puhtaks pesta. Halvas seisukorras katuseplaadid ei talu aga pesu ja eterniidiplaadid võivad pesu käigus katki minna. Samamoodi on keeruline värvida katust, mis on nii nõrk, et sinna ei kannata enam jalaga peale astuda.