Ždanoka ja tema partei kaasesimees kutsuti Läti julgeolekuteenistusse jutuajamisele

Läti Televisiooni (LTV) saade „De facto“ teatas, et pärast uudise ilmumist selle kohta, et Läti Vene Liidu (RSL) juhil ja Euroopa Parlamendi liikmel Tatjana Ždanokal on olnud kontakte Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) töötajatega, kutsuti tema ja RSL-i kaasesimees Miroslavs Mitrofanovs Läti Riigi Julgeolekuteenistusse (VDD) ütlusi andma.