FOTOD | Kaitseväe juhikandidaat astus riigikaitsekomisjoni ette. Kas poliitikute suust kostub ka kriitikat?

„Olen viimase kuu jooksul kohtunud paljude kaitseväelastega ja täna tutvustasin oma ettepanekut nii presidendile, peaministrile, valitsuspartnerite juhtidele kui ka riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehele. Nende kohtumiste tulemusena on mul kujunenud veendumus esitada kaitseväe juhataja kandidaadiks kolonel Merilo,“ ütles Pevkur (Reformierakond) 7. veebruaril.

Eesti Päevalehele on väidetud, et kui Martin Herem teatas 15. jaanuaril koosolekul kaitseväe kõrgematele ohvitseridele oma kindlast otsusest kaitseväe juhi kohalt tagasi astuda, märkis ta ühtlasi, et parim järglane tema ametikohale oleks kindralmajor Veiko-Vello Palm. Samuti on Herem Eesti Päevalehe andmetel kinnitanud oma eelistust kaitseministrile, peaministrile ja presidendile. Osade allikate väitel aga on Palm alluvatega konfliktne ja see olevatki peamine põhjus, miks teda mitte toetada. Nimelt on suur osa riigikaitsekomisjonist kardinaalselt Palmi vastu just tema iseloomu tõttu.

Sisuliselt avaldab riigikaitsekomisjon siiski lihtsalt arvamust, otsuse Merilo kinnitamiseks teeb valitsus. Aga poliitilisi võnkeid ja suurt vastasseisu komisjonis koalitsioon ei taha.

Merilo paistab võimupartneritele sobivat. Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets rääkis eelmisel nädalal Delfile, et tema kaitseministri valikut toetab. „Mina olen kaitseministriga rääkinud, olen meie riigikaitsekomisjoni saadikuga (Raimond Kaljulaidiga) rääkinud ja arutanud ja me oleme öelnud, et jah, meile see isik sobib, tal on piisavalt pädevust, ambitsiooni, mida kõike kaitseväe juhataja jaoks vaja on,“ sõnas Läänemets.