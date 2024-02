Ukraina väitel kasutavad Vene väed okupeeritud aladel Elon Muski Starlinki

Starlinki terminalid peaksid olema „geotarastatud“, mis tähendab, et need ei tohiks töötada kohtades, kus selleks pole luba antud. Internetis on arutatud, et Vene väed võivad suuta seda „geotarastust“ ninapidi vedada. On arvatud ka seda, et Vene sõdurid võivad kasutada Starlinki kohtades, kus selle kasutamiseks on antud luba ukrainlaste aitamiseks, mis on aga venelaste kätte langenud.