Jaak Aab valiti Harjumaa sotsiaaldemokraatide esimeheks

Harjumaa sotsiaaldemokraadid toetavad erakonna esimehena Lauri Läänemetsa ning aseesimeestena riigikogu liikme Tanel Kiike ja naiskogu Kadri presidendi Eve Kislovi. Üldkogul toimuvatel valimistel on Harjumaa piirkonna kandidaadid erakonna juhatusse Jaak Aab ja Jüri Ross.

„Olen südamest tänulik usalduse eest, sest olen erakonnas olnud vaid kuu aega. Püüan seda igati õigustada, sest esimehe amet on ka suur kohustus. Meil on piirkonnas vahvad ja ettevõtlikud inimesed, kellega võib igal ajal „luurele minna.“ Suurimate väljakutsetena seisavad ees Euroopa Parlamendi ja kohalike omavalitsuste valimised - edu toovad siin koostöö ja ühine panustamine,“ ütles Aab, kes valiti üksmeelselt piirkonna esimeheks. Senine esimees Jüri Ross jätkab piirkonna juhatuses.