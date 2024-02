Stoltenberg: Trumpi jutt seab ohtu Ameerika ja Euroopa sõdurid

„Igasugune väide, et liitlased ei kaitse üksteist, õõnestab kogu meie julgeolekut, sealhulgas USA oma, ning seab Ameerika ja Euroopa sõdurid suuremasse ohtu. Ma ootan, et vaatamata sellele, kes võidab presidendivalimised, jääb USA tugevaks ja pühendunud NATO liitlaseks,“ ütles Stoltenberg, vahendab Guardian.

Stoltenbergi sõnul on NATO valmis ja võimeline kõiki liitlasi kaitsma.

Trump ütles laupäeval kampaaniaüritusel Lõuna-Carolinas, et „julgustaks“ Venemaad ründama NATO liitlasi, kes tema arvates ei maksa oma õiglast osa.

Trump väitis, et ütles ühel NATO kohtumisel teistele riigijuhtidele, et USA ei kaitse tema juhtimisel ühtki riiki, mis on maksevõimetu.