Sakslane köhis mitu liitrit verd ja suri lennukis

Kaasreisijad nägid pealt, kuidas sakslasel nii suust kui ka ninast verd voolas, kirjutas New York Post.

Mees olevat juba enne reisi algust olnud nähtavalt kehvas seisus, kuid ta naine põhjendas, et nad kiirustasid lennule ja seetõttu mees pisut hingeldab.

Juhuslikult pardal olev õendusspetsialist soovitas stjuardessil kutsuda arst, et mehe tervist kontrollida. Mehele anti pisut kummeliteed, kuid juba siis sülitas ta verd kotti, mida naine tal ees aitas hoida. Arsti sõnul oli pulss korras.

Peagi hakkas mehel verd voolama nii suust kui ka ninast ning kaasreisijad olid paanikas. „See oli täielik õudus ja kõik karjusid,“ kirjeldas üks reisija New York Postile.

Teadaolevalt kaotas mees mitu liitrit ja osa sellest pritsis ka lennuki seintele. Stjuardessid proovisid mehele teha ka südamemassaaži, kuigi pardal olev õde ütles, et see on lootusetu. Kui mees lõpuks surnuks kuulutati, oli pardal vaikus.