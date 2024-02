Presidendivalimiste teises voorus andis oma hääle 70,7% hääleõiguslikest kodanikest. Kauaaegne valimisuuringute ekspert ja Soome Omavalitsuste Arengu Sihtasutuse uuringujuht Sami Borg ütles, et see on ajalooliselt madal osalusaktiivsus.