Alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse on Venemaa Dublini saatkonna töötajate arv vähenenud 30-lt 14-le. Neist kaheksa on halduspersonal ja kuus on diplomaadid, sealhulgas suursaadik Juri Filatov, kirjutab The Irish Times.

Lisaks sellele on Iirimaalt lahkunud kaks Venemaa kaitseatašeed, kes tavaliselt teevad tihedat koostööd Venemaa eriteenistustega või alluvad välismaal viibides otseselt neile.

Venemaa saatkonna pressiesindaja kinnitas The Irish Timesile, et alates eelmisest aastast on Iirimaa lõpetanud uute viisade väljastamise uutele saatkonna töötajatele ja keeldunud ka juba riigis viibivate töötajate akrediteeringu uuendamisest.

„Selle tulemusena olid paljud töötajad sunnitud oma siin viibimist oluliselt ületama, kuid seejärel olid nad sunnitud isiklikel põhjustel Venemaale lahkuma, ilma et neile oleks asendajat,“ kurtsid venelased.

Iiri välisministeerium kinnitas Venemaa saatkonna akrediteeritud töötajate arvu märkimisväärset vähendamist, kuid keeldus viisaküsimusi kommenteerimast. The Irish Timesi allikad kinnitasid aga, et ministeerium on alates eelmisest aastast lõpetanud uute viisade väljastamise, kuna suhted Iirimaa ja Venemaa vahel on täielikus madalseisus.

Kuni 2022. aasta veebruarini oli Venemaal Dublinis üks suuremaid diplomaatilisi esindusi, kuigi sel on suhteliselt vähe ametlikke suhteid Iiri valitsusega ja võrdlemisi väike diasporaa riigis. Taoline tõsiasi on juba pikka aega valmistanud muret Iiri luureteenistustele, kes kahtlustavad, et Venemaa saatkonda kasutatakse kattevarjuna erinevat liiki spionaažitegevuseks, sealhulgas side pealtkuulamiseks.