VIDEO | Mihhail Kõlvart: siseprobleemide aeg on möödas ja meil on veel tulevikku

Tuntud poliitikute lahkumine on viinud Keskerakonna reitingu süvenevasse langusse, kuid Kõlvart usub, et ressurss ja potentsiaal on piisav, et toetust tõsta ning erakonda kasvatada. „Täna toimub veel üks erakonna üritus, kuhu on registreeritud 400 keskerakondlast, kes usuvad, et erakonnal on tulevik ja kes soovivad kaasa lüüa,“ ütles Kõlvart.