„NATO ei otsi Venemaaga sõda,“ ütles Stoltenberg usutluses ajalehele Welt am Sonntag. „Kuid me peame valmistuma vastasseisuks, mis võib kesta aastakümneid,“ rõhutas ta, kutsudes liitlasi taas üles oma relvatööstust kiiresti käima tõmbama.

Alliansi juht hoiatas, et Putin valmistab Venemaa majandust ette pikaks sõjaks. Ta pani lääneliitlastele ka südamele, et heidutus toimib ainult siis, kui see on tõsiseltvõetav.