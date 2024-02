FOTOD JA VIDEO | Keskerakonna volikogu valis uue esimehe. Kõlvart kritiseeris poliitilises kõnes Kallast

Erakonna esimees Mihhail Kõlvart sõnas, et Keskerakonnas on viimase poole aasta jooksul pidanud tegelema peamiselt siseprobleemidega. „Täna tuleb otsustada, et see periood on möödas, sest olukord riigis ja ühiskonnas ei anna enam meile aega ja võimalust tegeleda siseprobleemidega.“

Kõlvart viitas, et valitsus on olnud ametis 300 päeva ning tema sõnul on see täpselt piisav aeg, et nüüd anda valitsusele tagasisidet. „Peaminister ütles, et me vingume end vaeseks, aga hoopis praeguse valitsuse otsused viivad meid vaesusesse.“

Keskerakonna juhi sõnul on selline suhtumine peaministri poolt küüniline, et keegi vingub. „Viimaste andmete valguses 22% Eesti inimestest elavad suhtelises vaesuses ja 3% absoluutses vaesuses ehk neljandik Eesti inimestest elab vaesuses ning selle peale ütleb Eesti peaminister, et me vingume.“

Kõlvart käsitles enda poliitilises ettekandes valitsust kritiseerides veel mitmeid kriise. Tähelepanu pööras ta ka õpetajate streigile. „Neli kuud arutati, viis miljonit leiti, 17 eurot sai iga õpetaja palgatõusu – see on valitsuse efektiivsus, kui palju inimeste aega, tähelepanu, meedia ressurssi siin kulutati ning tulemuseks on vaid 17 eurot.“

„Iga aastaga õpetajate koormus kasvab, uued nõuded ministeeriumilt ja ega meie lastega ei ole kerge töötada, iga aastaga süveneb vajadus tegeleda lastega rohkem eraldi ja personaalne lähenemine on täna hariduse alus,“ sõnas Kõlvart. „Noor inimene ei ole motiveeritud kooli [õpetajaks] tulema, teda ei motiveeri see koormus ja palk.“ Ta sõnas, et kui meil pole õpetajaid, kes õpetavad õpetajaid, kes õpetaks õpilasi, siis on tulevik hämar.

Veel kritiseeris erakonna juht valitsuse tulude ümberjagamist. „Mida te ümber jagate, kui te samal ajal võtate rohkem,“ viitas ta maksusüsteemile.