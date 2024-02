Taliteede festival kulmineerub suure peoga külmunud soos

Festivali korraldaja Maarja Ülperi sõnul jutustab ettevõtmine sellest, kes me oleme ja kust me tuleme ning miks on soo kui ökosüsteem tähtis. „Soo, mis vanasti lühendas vahemaid ja oli inimestele eluliselt oluline kaubaveoks, on nüüd oma looduslike väärtuste tõttu saamas kogu inimkonnale veelgi tähtsamaks ellujäämise tähenduses, ehkki igapäevaselt me seda ei teadvusta,“ lisas ta.