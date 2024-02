Ungari president andis armu seksuaalse kuritarvitamise kaasosalisele. Rahvas nõuab tema tagasiastumist

Ungari opositsiooniparteid on nõudnud konservatiivse peaministri Viktor Orbáni liitlase ja tema valitsuse endise ministri Nováki tagasiastumist.

Novák ütles, et ei annaks kunagi pedofiilile armu, sealhulgas ka antud juhtumi puhul. Tema sõnul ei ole tema otsuse põhjus avalik ning kõik armuandmised olid oma olemuselt lõhestavad.

„Vabariigi presidendi armuandmisotsus on tekitanud arutelu. See arutelu tuleb lõpetada viisil, mis rahustab kõiki ungarlasi,“ öeldi seaduseelnõu tekstis. Novák on nõustunud seadusemuudatusele alla kirjutama.