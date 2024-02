Tema sõnul on Sõrskõi „Bandera reetur, kes murdis oma vannet ja teenib natse, hävitades oma lähedasi“. Oma sõnadega viitas ta Stepan Banderale , Teise maailmasõja aegsele Ukraina natsionalistile, kes tegi koostööd Natsi-Saksamaaga, et võidelda Punaarmee vastu. Mõned ukrainlased peavad teda vabadussõjalaseks, kuid paljud venelased peavad teda reeturiks.

Eraldi teatas Kreml, et ei usu, et vahetus Ukraina sõjalise juhtkonna tipus muudaks konflikti tulemust. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles: „Me ei arva, et need on tegurid, mis võivad sõjalise erioperatsiooni käiku muuta,“ kasutades Moskva terminit oma kampaania kohta Ukrainas.