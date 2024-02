Põhja- ja Baltimaade seadusandjad külastasid USA-d seoses Ukraina abi seiskumisega

Läti parlamendiliige Rihards Kols ütles, et on „veider“, et mõned Ameerika seadusandjad kutsusid eurooplasi üles rohkem suhtlema USA kodanikega, et selgitada neile, millised on Venemaa võidu panused. Tema sõnul on see siiski ameeriklaste teha, vahendab Euractiv.