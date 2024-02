Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets rääkis täna Delfile, et tema kaitseministri valikut toetab. „Mina olen kaitseministriga rääkinud, olen meie riigikaitsekomisjoni saadikuga (Raimond Kaljulaidiga) rääkinud ja arutanud ja me oleme öelnud, et jah, meile see isik sobib, tal on piisavalt pädevust, ambitsiooni, mida kõike kaitseväe juhataja jaoks vaja on,“ sõnas Läänemets.