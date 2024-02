FOTOD | Iraagis teenivad Eesti ja Soome kaitseväelased viisid läbi ühise operatsiooni

Soome julgestusmeeskonna ülem nooremveebel Johannes ütles, et hindab kõrgelt sellised võimalusi Eesti üksusega koos isikukaitseoperatsioone planeerida ja läbi viia. „Need loovad täiendava võimaluse arendada üksuse professionaalsust,“ sõnas ta ja lisas, et tema hinnangul on Eesti ja Soome üksustel teenistusülesannetesse sarnane suhtumine - väärtustatakse põhjalikku planeerimist ja täpsust.