KUULA SAADET | Rein Raud: tehnoloogia võib inimlikku lollust ainult võimendada

Praegu Rein Raud enam kolumne ei kirjuta, kuid ühte tema arvamuslugu mäletatakse eredalt siiamaani. Eesti Ekspressis 2012. aastal ilmunud kirjutises „Back in the USSR“ küsis Raud: „Kuidas peab tundma end ühiskond, mis on suures osas veendunud, et teda valitsevad moraalsed värdjad?“ Taustaks on loomulikult Silvergate ehk Reformierakonna musta raha skandaal, mis raputas ja vapustas avalikkust alustugedeni. Raud juhib tähelepanu sellele, et üksnes viidatud lauset väärtõlgendati ohtralt, rääkimata sellest, et sõnapaari „moraalsed värdjad“ hakati kasutama valimatutes kontekstides.