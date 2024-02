Sõrskõi tegi esimese avalduse Ukraina relvajõudude ülemjuhatajana

Sõrskõi kirjutas, et ainult muudatused ning lahingutegevuse vahendite ja meetodite pidev täiustamine võimaldab saavutada edu teel võidule.

Sõrskõi märkis, et päevakorral on uued ülesanded.

„Eelkõige on need kõigi sõjaliste juhtimisorganite, üksuste, väekoondiste ja väeosade tegevuse täpne ja detailne planeerimine, võttes arvesse rinde vajadust uusimate relvade järele, mis saabuvad rahvusvahelistelt partneritelt,“ märkis Sõrskõi.

Sõrskõi sõnul on vajalik kõige kiirem ja ratsionaalsem kõige vajaliku jaotamine ja toimetamine lahinguväeosadele. Seejuures lisas Sõrskõi, et see oli ja on sõjaväe logistika peaülesanne.

„Teada eranditult kõiki rinde vajadusi ja valitseda olukorda igal selle lõigul on kõigi tasemete staapide ülesanne. Just sõjalise juhtimise organite isikkoosseisu kvalifikatsioon on otsustav mõtete ja plaanide väljatöötamise ja eduka realiseerimise jaoks,“ teatas Sõrskõi.

Sõrskõi märkis, et sõjaväelaste elu ja tervis on Ukraina armee peamine väärtus, mistõttu on aktuaalne tasakaalu jälgimine lahinguülesannete täitmise ning väeosade ja üksuste taastumise vahel koos isikkoosseisu väljaõppe ja ettevalmistuse intenstiivistamisega.

Sõrskõi rõhutas vajadust uute tehniliste lahenduste ning piloodita süsteemide ja raadioelektroonilise võitluse vahendite kasutamise suurendamise järele. Sealjuures märkis ta, et see on üks tulevasi võidu sepistamise suundi Ukraina vabadussõjas.

Sõrskõi sõnul on usaldusväärne tagala üks sõjas edu saavutamise peamisi koostisosi. Sõrskõi avaldas tänu kõigile, kellega teenis koos Ukraina maaväes ja operatiiv-strateegilises väegrupeeringus Hortõtsja. Samuti tänas Sõrskõi iga sõdurit, seersanti, ohvitseri ja kindralit operatiivplaanide ühise realiseerimise eest, mis on võimaldanud säilitada tuhandete tsiviilisikute elusid ja päästa Ukraina territooriumi okupeerimisest.

Ukraina president määras Sõrskõi ametisse eile kindral Valeri Zalužnõi asemele.