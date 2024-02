Võrklaev: ma ei näe põhjust, miks automaksu heakskiitmine peaks ebaõnnestuma

Esmaspäevases riigikogu infotunnis saadikute küsimustele vastates ütles peaminister Kaja Kallas, et tagantjärele tarkusega oleks automaksu asemel võinud tõsta juba olemasolevaid makse. Eile saatis riigikogu rahanduskomisjon automaksu eelnõu esimesele lugemisele.

Rahandusminister Mart Võrklaev ütles Delfile, et mootorsõidukimaks kiideti heaks nii koalitsioonis kui valitsuses ning see on riigikogule arutamiseks üle antud. Seega ei näe minister põhjust, miks selle heakskiitmine riigikogus peaks ebaõnnestuma.

„Riigikaitsekulutuste tõstmiseks olid vajalikud eelmise suve alguses tehtud rasked, ent hädavajalikud maksumuudatused. Tänu sellele suutsime järgmistel aastatel märkimisväärselt tõsta Eesti kaitsekulutusi, mis on sellest aastast vähemalt kolm protsenti SKPst. Kaitsekuludesse suunatav lisaraha on eelarves kõige suurem täiendav kulu," ütles ta.

Võrklaev ütles, et mootorsõidukimaks keskkonnamaksuna on samuti riiklik maks ja riigi jaoks täiendav tulu, millega katta juba planeeritud kulusid ning teha vajalikke investeeringuid.

„Küll aga on sellel maksul oma peamine eesmärk: vähendada autostumist, eeskätt linnades, suurendada säästlikku liikuvust ja suunata inimesi keskkonnasõbralikumate sõidukite poole. Meil on vaja neid eesmärke täita, sest Eesti autopark on CO2 heite järgi peaaegu Euroopa kõige saastavam, meil on Euroopa Liidu keskmisest kõrgem sõidukite arv ühe inimese kohta ja lisaks on meil riigina kohustus täita meile seatud keskkonnaeesmärke, mille täitmisega oleme hiljaks jäämas ja juba jäänud.“

Võrklaev nentis, et mootorsõidukimaks üksinda maailma ei muuda, vaid see töötati välja mitmetele olulistele kliimaeesmärkidele kaasaaitamiseks. „Kliimapoliitika eesmärke saavutatakse läbi paljude tegevuste, milles transpordisektori CO2 heite vähendamine ja keskkonnahoiu suurendamine on ainult üks komponentidest.“