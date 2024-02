Ukraina allikad: droonid ründasid Krasnodari krais kaht Vene naftatöötlemistehast

„Sellised tehased on täiesti seaduslikud sihtmärgid. Need mitte ainult ei tööta riigikaitse heaks ja varusta Vene vägesid kütusega, vaid on ka tähtsad Vene Föderatsiooni majanduse jaoks. Sest Venemaa on Koljat, kes seisab naftajalgadel. Me lõikame neid süsteemselt alt ära. Ja jätkame seda ka edaspidi, kuni Koljat ümber kukub,“ teatas SBU informeeritud allikas.