Ukraina julgeolekunõukogu sekretär: Venemaal allakukkunud Il-76 pardal Ukraina sõjavange ei olnud

Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu (RNBO) sekretär Oleksi Danilov ütles intervjuus YouTube’i kanalile Babel, et seni on võimatu kinnitada, et Vene lennuki Il-76 tulistas alla Ukraina, aga kindlalt on teada, et selle pardal ei olnud Ukraina sõjavange.