„PÄEVAKORD“ | Tõnis Mölder on suures jamas

Seda enam tundub värske tuulena Eesti poliitmaastikul Möldri käik end oma praegusest koduparteist eraldada, et korruptsioonikahtluse vari parteile ei langeks. Mölder on suures jamas, aga on õige käik, et ta juhtunust ise esimesena avalikkusele räägib, see võtab survet maha nii temalt endalt kui ka erakonnalt.