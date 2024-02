Reinsalu Tõnis Möldri kahtlustusest: minu seisukoht oli talle selge, et meie teed lähevad lahku

Isamaa erakonna esimees Urmas Reinsalu ütles Delfile, et tema kohtus Möldriga eile õhtul umbes kella 21 paiku. Reinsalu sõnul kirjeldas Mölder lühidalt endale esitatud kahtlustust, kuid detailidesse ei läinud. „Minu seisukoht oli talle selge, et meie teed lähevad lahku,“ sõnas Reinsalu.

„Minu sõnum oli üks: see on väga tõsine ja halb lugu. Eks õiguskaitseasutused toovad sellesse selguse, aga Isamaa meeskonda ta kuuluda ei saa,“ sõnas Reinsalu. Ta rõhutas, et Isamaa jaoks pole oluline see, et sündmused, milles Möldrile kahtlustus esitati, toimusid enne tema Isamaasse kuulumist.