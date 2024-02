Tallinna Linnavalitsus ei soovinud lumekoristushankeid uuendada

Ettepaneku järgi tellitaks korraga nii sõiduteede kui kõnniteede puhastamist ja libedusetõrjet. Keskerakond ja Sotsiaaldemokraadid lükkasid opositsiooni ettepaneku aga tagasi.

„Juba novembris ütlesid sotsiaaldemokraadid, et tsentraliseeritud lumekoristushanked oleksid mõistlikud, kuid nüüd hääletasid nad justkui omaenda mõttele vastu,“ ütles eelnõu esitanud Pärtel-Peeter Pere, Reformierakonna fraktsiooni esimees.

Pere viitas, et ERRi poolt mullu novembris kirjutatule, mille kohaselt hakkas Nõmmel linnaosavalitsus Mai tänaval kõnniteid puhastama ühes sõiduteega. „Sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) liige, Nõmme linnaosavanem Karmo Kuri kommenteeris toona otsust öeldes, et „selleks ju linn ongi, et koristada neid tänavaid ja kõnniteid“,“ meenutas Pere.

Ühtlasi esitas opositsioon ettepaneku luua eraldi jalakäijate ohutuse tegevuskava. Eelnõu seletuskirja järgi on eesmärk kaitsta jalakäijaid kõnniteedel elektritõukerataste eest. „Kevadel asendub kõnniteede libedus jalakäijate vahel kihutavate tõukeratastega. Linnades nagu Helsingi, Turu, Stockholm või Göteborg on tehtud jalakäijate tegevuskavad ning me saaksime neist eeskuju võtta,“ ütles Pere.

Pärtel-Peeter Pere meenutas, et keskerakondlasest abilinnapea Vladimir Svet on varem maininud, et kavatseb külastada Riia linnavalitsust, et õppida naabrite lumekoristuse kogemusest kõnniteedel.