Krasnodari krai naftarafineerimistehases puhkes tulekahju

Sõjauuringute Instituut (ISW) märkis oma hiljutises sõjaülevaates, et Ukraina on hakanud sihtima oma droonirünnakutes Venemaa naftahoidlaid ja -rafineerimistehaseid ning gaasirajatisi. ISW sõnul on selle eesmärgiks vähendada Venemaa valitsuse tulusid energiakandjate ekspordist, mida see kasutab sõja rahastamiseks.