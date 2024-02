Putin haruldases intervjuus Tucker Carlsonile: meil pole mingeid huve ei Poolas ega Lätis ega kuskil

USA ajakirjaniku Evan Gershkovichi vabastamisest

Me oleme teinud nii palju heatahtežeste, et mulle tundub, et me oleme kõik limiidid ammendanud. Meile ei ole keegi heatahtežestidele analoogiliste žestidega kordagi vastanud. Aga me oleme põhimõtteliselt valmis rääkima sellest, et me ei välista, et võime seda teha meie partnerite vastutuleku korral. Kui ma räägin partneritest, siis esmajärjekorras peetakse silmas eriteenistusi. Ma ei välista, et see inimene, kellest te rääkisite, härra Gershkovich, võib kodumaale sattuda. Aga lõppude lõpuks ei ole mingit mõtet teda Venemaal vangis hoida. Me tahame, et Ameerika eriteenistused mõtleksid sellest, kuidas nad võivad võimaldada eesmärkide saavutamist, mida taotlevad meie eriteenistused.