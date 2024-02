Putin haruldases intervjuus: meil puudub igasugune huvi Ukraina sõja laiendamise vastu

„Meil pole huvisid Poolas, Lätis ega kusagil mujal. Miks me peaksime seda tegema? Meil ​​lihtsalt pole selleks huvi. See ei tule absoluutselt kõne allagi,“ ütles Putin.

„Ukrainaga peeti rahukõnelusi, mis olid peaaegu lõpule viidud, kuid siis viskas Ukraina kõik need kokkulepped minema ja kuuletus lääneriikide, Euroopa riikide ja USA juhistele, et võidelda Venemaaga kibeda lõpuni,“ rääkis Putin.

Putini sõnul on Venemaa sõnum USA-le järgmine: „Kui te tõesti tahate lõpetada sõdimise, peate lõpetama relvade tarnimise. siis on see on mõne nädala jooksul läbi.“