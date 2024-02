Michal: soovitan Ansipil kindlasti kandideerida

Ehkki peaminister Kaja Kallas saatis eile Reformierakonna listi kirja, milles ütles, et Andrus Ansip on süstemaatiliselt kahjustanud erakonna mainet ja ei peaks kandideerima europarlamendi valimistel, avaldas kliimaminister Kristen Michal täna õhtul ETV saates „Esimene stuudio“ vastupidist seisukohta.

„Andrus Ansip - nagu ka Kaja Kallas – on Eesti elus väga oluline tegija. Kõik see, mida ta erinevates valitsustes, Euroopa Komisjonis ja europarlamendis on teinud - pigem soovitaks teda kindlasti meie nimekirja. Minu soovitus oleks kindlasti kandideerida,“ sõnas Michal. Minister soovitas kõigil reformierakondlastel keskenduda sellele, kuidas Eestis elu paremaks teha, mitte üksteise isikuomaduste arvustamisele.