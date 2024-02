Julgeolekuekspert Rainer Saks rääkis Delfile, et otsus on tunnistus sellest, et Zalužnõiga ei oldud enam rahul. „Tõenäoliselt see on ikkagi seotud sellega, et 2023. aastal see ettevalmistatud vastupealetung ei õnnestunud maismaal üldse ja seda ju ka Zalužnõi avalikult tunnistas, et see on tema vastutus,“ ütles Saks.